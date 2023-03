Le Groupe Véloce acquiert une quatrième concession automobile

Le Groupe Véloce, qui regroupe déjà Rivière- du-Loup Mitsubishi, L'Islet Chrysler et Témis Chrysler, ajoute une corde à son arc en se portant acquéreur de Témis Chevrolet, concession installée depuis plusieurs années dans le quartier Notre-Dame-du-Lac à Témiscouata-sur-le-Lac. La transaction, dont le montant n'a pas été dévoilé, sera effective le 3 avril.

Vincent Beauchesne, concessionnaire exploitant, sera entouré dans cette nouvelle aventure de ses associés Dominic Deschênes (vice-président et directeur général), Alex Bossé (copropriétaire) et Anne-Marie Pelletier (contrôleure financière du Groupe Véloce).

«Il s'agit d'une toute première incursion pour nous dans l'univers General Motors, indique Vincent Beauchesne, fier de consolider la présence du Groupe au Témiscouata. Depuis 52 ans, Témis Chevrolet fait sa marque dans la région et nous sommes enthousiastes à l'idée de reprendre le flambeau de cette entreprise régionale implantée depuis plusieurs années.»

Le Groupe Véloce entend s'activer rapidement pour apporter sa couleur à sa nouvelle acquisition. «Nous sommes heureux de consolider des emplois et même d'en créer de nouveaux, en toute synergie avec les autres concessions que nous opérons déjà. En 2023, nous investirons près de 350 000 $ pour installer des bornes de recharge rapide dans nos deux concessions témiscouataines installées à proximité de l'autoroute. Il s'agit pour nous de faciliter la vie de nos clients et de démontrer que nous sommes à l'avant-garde dans ce créneau qu'est l'électrification des transports», indiquent pour leur part Dominic Deschênes et Alex Bossé.

D'ailleurs, cette acquisition permet au Groupe d'offrir pour la toute première fois des véhicules 100% électriques. «Notre ambition, c'est de devenir la véritable référence dans la vente et l'entretien de véhicules électriques dans l'Est du Québec», confirment les associés.

De plus, en alignant dorénavant les produits GM, le Groupe Véloce propose trois nouvelles lignes de voitures, VUS et camions, soit Chevrolet, Buick et GMC. «Notre but est d'en offrir toujours plus à nos clients et de leur faire profiter des meilleurs véhicules sur le marché. Ceux-ci vont donc être les premiers à bénéficier de l'incroyable synergie du Groupe», conclut Anne-Marie Pelletier.