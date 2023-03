Certains résidents de Rivière-du-Loup ont probablement entendu des coups de feu et des dénotations, aujourd’hui, près du centre-ville. En effet, les réservistes du régiment des Fusiliers du St-Laurent procédaient à des simulations d’opérations offensives militaires, au Parc du Campus-et-de-la-Cité.

La population était invitée à assister à trois démonstrations de vingt minutes, lesquelles se déroulaient à 10h30, 12h30 et 13h30. Lors de la première, les quatre estrades étaient remplies. «Il y avait beaucoup de monde, pleins de familles. C’est vraiment le fun», a mentionné la capitaine Jessica Martel.

Ces simulations d’attaques de section, réalisées par une dizaine de réservistes, avaient pour but de mettre de l’avant le rôle des soldats d’infanterie, qui est principalement d’identifier et de neutraliser l’ennemi. «Les gens voient ce qu’un fantassin peut faire. Ça vient vraiment mettre des images sur les mots», a ajouté la caporale Véronique Desrochers.

Des munitions à blanc ainsi que des grenades fumigènes ont été utilisées pour ajouter au réalisme des exercices. Il n’y avait donc aucun danger pour la population.

Selon Jessica Martel, il s’agissait d’une première au Bas-Saint-Laurent en ce qui concerne la tenue de telles démonstrations en milieu urbain. «En tout cas, dans les vingt dernières années, il n’y en a pas eu. À Montréal, ils en font un petit peu plus souvent des simulations, dans des festivals aériens, par exemple, mais pas avec des fumigènes et des simulateurs comme nous. Ça demande beaucoup, administrativement, au niveau de l’armée. Ça demande des autorisations d’Ottawa», a-t-elle expliqué.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

La tenue de ces simulations militaires visait également la promotion d’une journée portes ouvertes qui aura lieu demain, le 26 mars, de 10h à 16h, au manège militaire de Rivière-du-Loup. Sur place, divers kiosques, dégustation de rations, simulateur de tir, véhicule blindé léger, armes et équipements. Il sera également possible d’observer différentes démonstrations effectuées par les réservistes du régiment des Fusiliers du St-Laurent.

«Les gens pourront essayer les vestes tactiques, sac à dos, casques et se prendre en photo avec, le fusil. C’est vraiment interactif et le but c’est d’expliquer un petit peu ce qu’on fait, nous, dans la réserve, puis pourquoi on a décidé de faire ça une fin de semaine sur deux, à temps partiel, etc.», a conclut Jessica Martel.