Expo-sciences Hydro-Québec : deux élèves du Collège Notre-Dame sont lauréates à la finale régionale

Anne-Laurence Côté et Angèle Morin, élèves de cinquième secondaire du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup, sont lauréates de la plus haute distinction à la finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec, Est-du-Québec, qui s'est tenue le 16 mars dernier, à l’Institut maritime du Québec (IMQ) de Rimouski.

Grâce à leur projet en vulgarisation en environnement et écosystèmes, intitulé «Le retour du géant des glaces», elles ont remporté le Premier Prix Hydro Québec, attribué au meilleur projet, toutes catégories confondues, et assorti d'une bourse de 750$ (doublé pour le duo), et d'un trophée pour chacune des lauréates.

Anne-Laurence Côté et Angèle Morin ont également remporté un prix de participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise qui se tiendra du 21 au 23 avril, ainsi que la médaille d’or dans la catégorie sénior, du Réseau Technoscience.

RÉSUMÉ DE LEUR PROJET

Depuis quelques années, les conséquences du réchauffement climatique deviennent de plus en plus sérieuses. Ce que la population ne sait pas, c’est que nous risquons un énorme danger qui viendrait affecter encore plus la situation actuelle de la fonte du pergélisol. À cause du réchauffement climatique, celui-ci est menacé de fondre et de libérer énormément de gaz à effet de serre. La solution la plus plausible serait de ramener le mammouth laineux qui agit comme un véritable gardien de l’écosystème.