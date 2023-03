Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire soutient et appuie les démarches

Le 10 mars dernier, les deux paliers de gouvernements annonçaient leurs volontés d’agrandir le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent en déclenchant les démarches administratives entourant des consultations publiques pour définir les limites de cet agrandissement prévu pour 2025. Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire souhaite souligner cette annonce qui était attendue depuis de nombreuses années pour assurer une meilleure protection du béluga du Saint-Laurent et de son écosystème.

L’organisme œuvre depuis plusieurs années à la restauration d’écosystèmes aquatiques visant le maintien et l’amélioration de la biodiversité aquatique essentielle pour les espèces fourragères qui soutiennent de nombreuses espèces marines dont le béluga du Saint-Laurent.

Le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire coordonne également les travaux de la Table de Concertation Régionale de l’Estuaire moyen (TCR) qui a mis au cœur de ses enjeux la protection de l’estuaire et sa conservation pour les générations futures. Son Plan de Gestion Intégrée Régional (PGIR) intègre ces enjeux et devrait être annoncé et présenté à la population d’ici les prochains mois. Nous sommes particulièrement fiers de voir se concrétiser l’un des points majeurs de ce plan via cette annonce gouvernementale.

Les prochains mois et années seront assurément suivis avec assiduité afin de s’assurer que tous les moyens seront mis en œuvre pour soutenir les autorités du parc marin dans leur gestion de ce parc qui verra sa superficie potentiellement quadruplée. Les défis seront grands afin de veiller sur cet écosystème unique et sa protection devra passer par des ressources humaines et financières suffisantes et adéquates pour atteindre sa mission.

Toutefois, les travaux de concertation via le vaste réseau des comités ZIPs soutenu par son regroupement national Stratégies Saint-Laurent, continueront leur veille et leurs actions pour limiter les impacts de la pollution du Saint-Laurent par de nombreux polluants et par des eaux usées trop souvent rejetées dans l’environnement du béluga du Saint-Laurent.

Tous les efforts collectifs ne sauraient se limiter au seul agrandissement du parc marin, mais doivent aussi se concentrer sur les causes du dépérissement de cet emblème national. Des polluants émergents comme les microplastiques, les substances pharmaceutiques et autres éléments toxiques se retrouvent trop facilement dans les cours d’eau et il faut poursuivre les travaux via le programme ZIP, coordonné par Environnement Canada. Programme qui prendra fin en 2026 et qui, le Comité ZIP du Sud-de-l’Estuaire espère, sera renouvelé afin de poursuivre la mission qu’est le Saint-Laurent.