C’est le retour de «La Grandiose Chasse aux Cocos!»

La Fondation pour les personnes déficientes intellectuelles du Bas-Saint-Laurent (Fondation du CRDI-TSA) est fière d'annoncer le retour de «La Grandiose Chasse aux Cocos!» présentée par Desjardins, le samedi 1er avril de 10h à 15h, au Centre communautaire de Rimouski-Est. Un total de 600 personnes seront attendues.

«La Grandiose Chasse aux Cocos!» présentée par Desjardins est l'activité-bénéfice majeure, grâce à laquelle la Fondation amasse des fonds qui seront remis, sous forme de soutiens financiers, aux usagers suivis par les programmes en DI-TSA-DP du CISSSBSL.

Pour l’occasion, plus de 3 500 cocos, dans lesquels seront insérés des œufs en chocolat, seront dispersés sur les terrains extérieurs du centre communautaire de Rimouski-Est. Tous les enfants recevront un chocolat de 125g, garanti sans arachides et sans noix.

Pour ajouter au plaisir, un seul coco de couleur or sera dissimulé, permettant à celui ou celle qui le trouvera de remporter un chocolat de 2 000g. Chantois sera sur place pour festoyer avec les familles. À l’intérieur du centre communautaire : jeux gonflables, maquillage et animation seront de la fête.

Les billets d’admission, obligatoires pour tous, incluant les enfants et les adultes, sont actuellement en prévente au coût de 10$ jusqu’au 25 mars 2023, sur le site Internet de la Fondation: www.fondationditsabsl.com.

La Fondation est heureuse de souligner la présence de Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et députée de Rimouski. Cette dernière prendra la parole pour s’adresser aux familles présentes.

À PROPOS DE LA FONDATION DU CRDI-STA DU BAS-SAINT-LAURENT

Étant l'une des 10 fondations hospitalières et de la santé du CISSS du Bas-Saint-Laurent, la Fondation a pour mission de supporter l’intégration sociale de personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme en accordant du soutien financier aux usagers suivis par les programmes en DI-TSA-DP du CISSS du Bas-Saint-Laurent. Les soutiens financiers accordés par la Fondation permettent aux usagers de participer à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser l’amélioration de leur qualité de vie, malgré les limitations liées à leur diagnostic ainsi que d’offrir du répit à leurs proches.