Le Bas-Saint-Laurent en action pour améliorer sa récupération des plastiques agricoles

Élyme conseils, JMP consultants et Synergie Bas-Saint-Laurent concluent présentement la première phase de leur mandat sur les plastiques agricoles et les tubulures acéricoles.

Au terme d’une démarche concertée au niveau régional, le Bas-Saint-Laurent bénéficie maintenant d’un portrait précis de la situation des gisements de plastiques agricoles (PA) par MRC. Les rencontres avec les entreprises agricoles ont permis de réaliser une fiche de synthèse présentant des informations agroéconomiques de différents modes d’entreposage des fourrages.

Un portrait régional par MRC intitulé «Les plastiques agricoles au Bas-Saint-Laurent» a été réalisé en 2021, permettant de mieux connaître la situation des gisements dans la région. Il a notamment mis en relief les bonnes pratiques de la MRC du Témiscouata au niveau des tubulures acéricoles, qui a un taux de récupération de 80 %. Ce portrait a aussi permis de constater le taux élevé de récupération de PA de la collecte porte-à-porte dans la MRC des Basques. Ces constats ont par la suite mené à une étude technico-économique du Groupe Agéco pour identifier les tenants et aboutissants d’une collecte porte-à-porte pour l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent.

Plus d’une vingtaine de rencontres ont eu lieu avec les acteurs impliqués, soit les entreprises et conseillers agricoles, élus, municipalités, MRC, clubs-conseils, centres de tri, collecteurs, recycleurs et professionnels en gestion des matières résiduelles.

La gestion des plastiques agricoles a fait l’objet d’un important changement législatif en 2022. Les produits agricoles, notamment les plastiques d’ensilage, ont été ajoutés au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises. Des systèmes de collecte doivent donc être implantés d’ici juin 2023 et des cibles de récupération de 45 % de ces plastiques doivent être atteintes pour 2025.

En plus d’améliorer les pratiques de gestion des plastiques à la ferme, il est essentiel de réduire à la source l’usage des PA. La fiche de synthèse sera diffusée pour documenter les avantages et inconvénients des solutions de rechange au niveau des modes d’entreposage des fourrages, tels que les silos-tours et les silos-fosses. Cette fiche met également de l’avant les bonnes pratiques d’utilisation des équipements d’enrubannage pour utiliser le moins de PA possible.

Une fiche-synthèse semblable au niveau des tubulures acéricoles ainsi que des capsules vidéo seront également produites dans les prochains mois et serviront de matériel pour la sensibilisation des propriétaires d’entreprise agricole. Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Prime-Vert.