Le calendrier électronique des collectes est maintenant disponible

La Ville de Rivière-du-Loup offre désormais aux citoyens la possibilité de télécharger directement dans leur appareil mobile ou ordinateur le calendrier des collectes hebdomadaires et spéciales. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité disponible par l’intermédiaire du Portail citoyen louperivois.

Certains préfèrent la version imprimée, mais pour ceux qui gèrent tous leurs rendez-vous via l’agenda électronique de leur cellulaire ou portable, ce calendrier téléchargeable sera un atout dans l’organisation hebdomadaire. Développé par le Service des technologies de l’information, le nouvel outil ajoute à l’agenda un rappel automatisé de chaque collecte et précise le ou les bacs concernés. Divers raccourcis et rappels inscrits en note permettent en outre de faciliter le tri des matières ou l’accès aux informations les plus souvent demandées par les citoyens.

Le calendrier électronique traite également des collectes spéciales, notamment les feuilles mortes et les trois occurrences de rebuts volumineux. Puisque ces dernières nécessitent une inscription obligatoire, un rappel avant la date limite est prévu.

Pour télécharger le calendrier personnalisé d’une adresse, il suffit de se rendre dans le Portail citoyen en cliquant sur le lien en page d’accueil du VilleRDL.ca, puis de sélectionner Carte de collectes. Il ne reste qu’à sélectionner l’adresse désirée pour accéder au fichier de téléchargement de son secteur. Avis aux nouveaux résidents ou ceux qui ne sont jamais tout à fait certains des jours de collecte de leur quartier : il n’y a plus aucune raison de courir après le camion-benne le matin!