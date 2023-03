Nouvelle appellation pour le comté : Rivière-du-Loup doit rester affirme Bernard Généreux

Le député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, a comparu aujourd’hui au Comité permanent de la procédure des affaires de la Chambre pour y discuter du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Il a tenu à exprimer ses objections au nom proposé et y aller d’une recommandation qui tient compte de la réalité régionale.

«Comme un très grand nombre de citoyens de ma circonscription, j’ai été surpris et déçu de ne pas retrouver la présence de Rivière-du-Loup dans le nom de la nouvelle mouture de la circonscription, telle que proposée par la Commission. Rivière-du-Loup est plus que la plus grande municipalité du comté, c’est un carrefour économique, routier et touristique. Alors que la ville célèbre 350 ans d’histoire, elle a droit à une reconnaissance dans le nom de la circonscription fédérale», souligne le député.

Ce dernier a aussi ajouté la dénomination «Côte-du-Sud» à sa proposition. Englobant les MRC de Montmagny, L’Islet et Kamouraska, la Côte-du-Sud est une appellation historique connue de tous depuis des décennies, affirme le député. En ce qui concerne l’ajout de Kataskomiq, il est des plus approprié en regard d‘un geste historique de réconciliation avec les nations autochtones.

«Après d’amples consultations avec la population, les maires et les préfets, en est venu à une proposition d’appellation : Côte-du-Sud—Rivière-du-Loup— Kataskomiq—Témiscouata.

«J’ai aussi déploré le fait que selon la loi actuelle, nous perdrons une circonscription dans l’est du Québec. Je suis d’avis que les parlementaires devraient se pencher à nouveau sur les réalités des députés en milieu rural. J’ai soumis respectueusement à la Commission cette proposition qui, je l’espère, en tiendra compte. Je suivrai attentivement les prochaines étapes du processus de délimitation des circonscriptions électorales», conclut Bernard Généreux.