Saint-Antonin veut faire de son futur centre des loisirs un équipement supralocal

Le conseil de ville de Saint-Antonin veut faire de son futur centre des loisirs et de sa patinoire couverte un équipement à caractère supralocal. Un avis d’intention a été transmis à la MRC de Rivière-du-Loup à ce sujet.

Les élus estiment que le projet de construction du nouveau centre sportif et du toit sur la patinoire «bonifiera l’offre d’activités de loisirs, sportives et récréatives à toute la population et aux municipalités environnantes.» Rivière-du-Loup, Saint-Modeste, Saint-Arsène, Saint-François-Xavier-de-Viger et Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup sont citées dans la résolution adoptée le 13 mars.

La reconnaissance d’un équipement comme ayant un caractère supralocal permet de financer ses dépenses de fonctionnement. Le montant est réparti entre les municipalités en fonction de leur richesse foncière et de leur population.

Les conseillers et le maire Michel Nadeau rappellent qu’en raison de la forte demande de glace à Rivière-du-Loup, la Ville ne peut répondre à toutes les demandes. Ils estiment que les futures installations à Saint-Antonin pourraient satisfaire plusieurs besoins.

Évalué à environ 3,9 M$ en 2020, ce projet du nouveau centre des loisirs jouxtant une patinoire couverte pourrait maintenant s’élever à 7,7 M$, selon les plus récentes estimations.

En juin dernier, les gouvernements provincial et fédéral ont accordé une aide financière de près de 2,6 M$ à Saint-Antonin pour ce projet. Une somme qui n’est pas suffisante en raison du fardeau fiscal qui serait imposé aux citoyens, d’après le maire de Saint-Antonin Michel Nadeau. Il souhaite que la subvention accordée soit révisée en raison de l’augmentation des couts du secteur de la construction.

Parmi les équipements à caractère supralocal de la MRC de Rivière-du-Loup, on retrouve entre autres l’aéroport de Rivière-du-Loup à Notre-Dame-du-Portage, le Centre culturel Berger, le Centre Premier Tech, la piscine du Cégep de Rivière-du-Loup et le parc linéaire du Petit-Témis.