Un colloque pour améliorer les droits des ainés

L’Association de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section Rivière-du-Loup tient, ce 22 mars, le colloque Mieux vivre avec les ainés au Bas-Saint-Laurent à l’Hôtel Levesque. Au total, 160 personnes sont réunies afin d’assister à des conférences, des ateliers et une plénière.

Selon René Bélanger, président de l’AQDR section Rivière-du-Loup, en plus des habitants de la région, des gens de Montmagny, de Rimouski et de Mont-Joli se sont déplacés pour participer à l’évènement.

Pour la première édition de ce colloque, trois droits des ainés sont ciblés, soit l’isolement et la situation financière, les soins à domicile ainsi que la bientraitance et la maltraitance. «Ce qu’on veut, aujourd’hui, c’est faire des revendications. On ne veut pas juste faire une journée pour parler», confie M. Bélanger.

Ainsi, à la fin de la journée, après la conférence donnée par le pilote Robert Piché, les ateliers et la plénière, les responsables de l’AQDR section Rivière-du-Loup achemineront les préoccupations des ainés et des solutions aux instances gouvernementales.

«Quand on regarde le budget d’hier soir, il n’y a pas grand-chose pour les ainés», déplore le président.

Le but de l’évènement est, notamment, de bouger, d’avoir de l’action pour aider les personnes âgées. Les réunir ensemble leur permet aussi de sortir de chez elles et de rencontrer des gens avec les mêmes problématiques.

M. Bélanger et la directrice générale de l’AQDR section Rivière-du-Loup, Danielle Ayotte, estiment que l’évènement est un succès. Le colloque a rapidement été complet. Ils espèrent que leurs revendications seront entendues et qu’elles permettront aussi de sensibiliser et mobiliser les gens plus jeunes à leur cause. «Les jeunes vont devenir des ainés un jour», a souligné Mme Ayotte en riant.