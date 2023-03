Passion papillons : exposition-causerie avec Renaud Godin-Duval

Dans le cadre de ses conférences du vendredi, l'ADAUQAR invite les personnes de 50 ans et plus de l'Est-du-Québec à Passion papillons, une exposition-causerie avec Renaud Godin-Duval, un autodidacte des sciences de la nature, le vendredi 24 mars, à 13 h 30, simultanément au local de la FADOQ Bas-Saint-Laurent à Rivière-du-Loup et sur Zoom.

À l’occasion de cette exposition-causerie, il sera possible d’observer une collection des centaines de spécimens naturalisés provenant d’un peu partout dans le monde. Couleurs et diversité seront au rendez-vous.

Renaud Godin-Duval parlera de ses expériences personnelles de récolte de papillons et d’autres insectes : captures rares faites au Québec, espèces emblématiques, spécimens indigènes spectaculaires et méconnus. Les endroits propices pour les observer dans leur milieu naturel seront aussi dévoilés. Les méthodes de capture qu’il a développé au fil de ses lectures et de ses expériences terrain seront aussi abordées.

Autodidacte des sciences de la nature, Renaud s’est successivement passionné pour les phénomènes volcaniques, les fonds marins, l’ornithologie, la botanique et l’entomologie. Il élève des monarques et conserve d’autres papillons dans sa volière personnelle. Personnage original, les participants auront droit à une conférence-causerie pas tout à fait dans les normes.

INSCRIPTION

Il est obligatoire de s'inscrire à l’activité, en communiquant avec Martine Canuel au 1 800 511-3382, poste 1661 ou par courriel à [email protected] Il est également possible de consulter le site web de l’ADAUQAR.

À noter qu’il faut être membre de l'ADAUQAR pour y participer. En devenant membre au coût de 20 $, vous pourrez participer à TOUTES les conférences et visites durant deux sessions consécutives.

L'ADAUQAR

L’Association pour le développement des ainés et des ainées à l'UQAR (ADAUQAR) est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir, en partenariat avec l’UQAR, des activités d’apprentissage diversifiées à l’intention des adultes de 50 ans et plus qui souhaitent demeurer actifs sur territoire naturel de l'UQAR, constitué du Bas-Saint-Laurent, de la grande région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine et du secteur ouest de la Côte-Nord.