Promutuel Assurance Rive-Sud dévoile sa performance financière

Dans le cadre de son assemblée annuelle, Promutuel Assurance Rive- Sud a présenté à ses membres-assurés le bilan des résultats financiers obtenus au terme de l’année 2022. L’organisation présente ces résultats comme le reflet de ses performances.

«Notre équipe a déployé tous les efforts nécessaires pour assurer l’avancement de notre plan d’affaires et atteindre les objectifs fixés dans le cadre de notre planification stratégique 2020-2023», a souligné Mario Montminy, directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud.

FAITS SAILLANTS RÉSULTATS

Un volume de primes de 67 464 000 $, ce qui représente une croissance de 6 %.

Un total de 34 942 000 $ en indemnité à ses membres-assurés victimes d’un sinistre, pour un taux de sinistre de 53 %.

Un résultat d’assurance de 5 979 000 $.

Une somme de 130 000 $ versée en dons et commandites dans la collectivité.

«Notre performance confirme que le modèle mutualiste de notre organisation a encore et toujours sa raison d’être, puisqu’il nous permet d’être là quand nos membres-assurés en ont besoin», a conclu M. Mario Montminy.

UNE EXPÉRIENCE MEMBRE BONIFIÉE EN 2022

Promutuel Assurance a lancé au cours de l’année 2022 différents produits et services pour continuer d’offrir une expérience membre distinctive : service de réclamation en ligne dans son Espace client, nouveau Réseau Signature Promutuel Assurance en assurance habitation, nouveau site Web, etc.

L’organisation a également poursuivi l’accélération de sa transformation technologique et numérique, afin de développer et de fournir les capacités technologiques nécessaires pour assurer la pérennité et le succès de l’organisation.

Dans un marché en constante évolution, la Société mutuelle a également profité de l’assemblée générale pour dévoiler un projet de regroupement avec Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet. Ce dernier solidifiera la position la Mutuelle et lui permettra de poursuivre sa mission auprès de ses membres-assurés. Une assemblée générale sera tenue le 9 mai prochain pour obtenir l’approbation du projet de regroupement par les membres-assurés.