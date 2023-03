Bilan positif pour la deuxième édition de La Fête de la pêche blanche à L’Isle-Verte

Le 11 février dernier se tenait la deuxième édition de La Fête de la pêche blanche, organisée par la Corporation de développement économique et touristique (CDET) de L’Isle-Verte. Grâce au soutien du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), de la municipalité de L’Isle-Verte et de précieux bénévoles, cette journée qui avait pour but de faire connaître la pêche blanche par le biais d’activités familiales et ludiques, a été une réussite.

Pour cette deuxième édition, plus de 350 personnes se sont présentées au Quai de L’Isle-Verte. Les activités ont débuté à 15 h avec de la musique, de la tire sur la neige, des feux extérieurs et des tours de calèche à cheval miniature. Hot-dogs, chocolats chauds et guimauves sur le feu étaient au rendez-vous. Un sentier lumineux était installé pour diriger les visiteurs vers l’initiation à la pêche sur glace, où plusieurs brimbales étaient installées. L’éperlan a été discret, mais la joie de mettre ses lignes à l’eau était bien présente. À 17 h, Animation de l’Est a fait danser le public avec son camion d’animation et plusieurs se sont dirigés en soirée vers le Resto Pub Le Madub pour un souper sous le thème de l’éperlan.

À la suite du bilan positif de l’événement, la CDET confirme un retour de la fête l’an prochain pour une troisième édition. En plus de La Fête de la pêche blanche, la CDET travaille présentement sur un projet de mise en valeur de la pêche blanche par le biais du développement de la forfaitisation et la production de capsules vidéo, permettant d’expliquer et de démocratiser cette pratique qui fait partie du quotidien hivernal des habitants de L’Isle-Verte.