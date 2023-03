Le Festival Country de Saint-Antonin de retour pour une 14e édition

La Ville de Rivière-du-Loup poursuit ses démarches afin de réaliser une importante et attendue réfection de la piste et du tarmac de son aéroport dans les mois à venir. Selon le maire Mario Bastille, l’objectif est d’ailleurs d’entamer le chantier ce printemps. La remise aux normes de la voie de circulation, de la piste d’atterrissage et de ...