Une conférence pour les pères en situation de rupture

La Maison de la Famille du Grand-Portage de Rivière-du-Loup, en collaboration avec l’organisme à but non lucratif «Pères Séparés», tiendra une visioconférence le mardi 28 mars prochain, à 19h30. Gratuite, elle s’adresse principalement aux pères en situation de rupture.

Alors qu’aller chercher de l’aide n’est pas toujours aisé pour plusieurs hommes, il s’agit de l’occasion idéale pour discuter et s’informer sur les divers enjeux qui entourent la séparation. D’ailleurs, depuis la pandémie, la demande pour ce type de rencontre est très forte. Cela permet de briser l’isolement, d’apprendre de l’expérience des autres et de retrouver espoir.

Donnée par René Bouffard, directeur général de «Pères Séparés», la conférence «Bien s’informer pour bien agir» abordera les droits et les obligations des pères, par rapport à leurs enfants. Coparentalité, services juridiques, communication et médiation sont tous des thèmes qui y seront traités.

Pour assister à la conférence, il faut s’inscrire sur le site web de la Maison de la Famille du Grand-Portage. Un lien pour rejoindre la discussion qui se déroulera par Zoom vous sera envoyée.

À PROPOS DE PÈRES SÉPARÉS

L’OBNL «Pères Séparés» est basé dans Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal. En avril prochain, elle fêtera son 25e anniversaire. Sa petite équipe est composée d’employés, de bénévoles et de contractuels dévoués, engagés et soucieux du mieux-être des pères et de leurs enfants, dans l’esprit de la coparentalité.

L’organisme offre plusieurs services tels que du soutien téléphonique, des rencontres individuelles, des groupes de soutiens, des conférences ainsi que des cliniques juridiques. Chaque année, «Pères Séparés» accompagne de nombreux hommes d’un peu partout au Québec.