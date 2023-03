Bientôt un quatrième actionnaire pour la SÉMER

Le groupe d’actionnaires de la Société d’économie mixte d’énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) devrait accueillir un nouveau partenaire privé au cours des prochaines semaines. Le président Michel Lagacé affirme qu’il s’agit d’une «opportunité très intéressante» afin finaliser l’étape ultime – et tant souhaitée – de la liquéfaction du biogaz.

Cette possibilité a d’abord été évoquée lors de la plus récente visite du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, en janvier. Elle a plus récemment été abordée lors des dernières séances du conseil municipal de Rivière-du-Loup et de la MRC de Rivière-du-Loup.

«Quand M. Fitzgibbon est venu nous rendre visite, on a parlé de l’arrivée d’un partenaire stratégique pour nous accompagner jusqu’à la liquéfaction. On en est là présentement, ça avance bien», a indiqué M. Lagacé, le 21 mars.

Il souligne que des discussions sont en cours depuis plusieurs mois déjà et que le processus a été effectué avec rigueur. «On s’attend à conclure une entente prochainement», a-t-il ajouté, citant «les prochaines semaines».

Actuellement, la SÉMER est détenue à 80 % par des fonds publics, soit 40 % par la Ville de Rivière-du-Loup et 40 % par la MRC de Rivière-du-Loup. Le dernier 20 % est la propriété du promoteur privé Terix-Envirogaz.

Tous les actionnaires sont d’ailleurs sur la même longueur d’onde quant à l’ajout d’un nouveau partenaire – dont l’identité sera connue ultérieurement. Ils seront prêts à vendre certaines de la part pour l’accueillir, estimant qu'il renforcera les compétences du groupe dans le domaine de la liquéfaction.

«Quels seront les pourcentages? Ça doit être confirmé. Mais le partenaire n’est pas nécessairement gourmand. On souhaite l’avoir avec nous pour son expertise», a mentionné Mario Bastille en marge de la séance du conseil municipal.

«Au niveau de la biométhanisation, la technologie est très maitrisé. Plusieurs villes du Québec viennent nous voir pour analyser nos façons de faire. Mais il nous reste un morceau à attacher, la liquéfaction. On souhaite être accompagnés pour s’assurer que ce qu’on doit faire à ce niveau-là soit fait», a complété Michel Lagacé, mardi.

Il confirme du même coup que la sélection de ce quatrième actionnaire s’inscrit dans une vision de partenariat à long terme. Il sera avec le groupe pour y rester.