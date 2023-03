District Danza se démarque à Drummondville

Des groupes de danse de l’école District Danza de Rivière-du-Loup ont participé à la compétition Bravissimo à Drummondville qui se déroulait du 17 au 19 mars. Une fin de semaine haute en émotions et remplie de fierté, alors que plusieurs numéros se sont démarqués.

Il était précisément question des troupes compétitives du District regroupant des jeunes âgés entre 8 et 12 ans, ainsi que le volet compétitif de l’option danse du Collège Notre-Dame, qui rassemblent des jeunes de premier à cinquième secondaire, soit de 13 à 17 ans. Les 46 élèves, qui travaillaient sur leurs numéros depuis le mois de septembre, ont donc présenté 23 numéros lors de la compétition.

Au total, cinq numéros ont reçu la mention coup de cœur de juges, parmi tous les numéros de leurs blocs de compétition respectifs. Il s’agit de «A model of the universe» (contemporain volets) qui a remporté la première place et une mention diamant, «In summer» (production volets et troupes) et «Fantastic voyage» (troupe 2) avec une mention émeraude, puis «La Casa Bella» (hip-hop volet élite) avec une mention diamant ainsi qu’une participation à la finale «Showcase» résultant du meilleur pointage dans la catégorie hip-hop de niveau compétitif. Enfin, «It’s all coming back to me now» (lyrique volet élite) a remporté une mention diamant, une participation au «Showcase» et son grand prix en compétitif 13-16 ans avec une bourse de 1250$ offerte par le Cégep de Drummondville. «Ça a été la meilleure chorégraphie de la compétition, de toute la fin de semaine», souligne Catherine Landry, copropriétaire de District Danza.

En solo, Laurence Guimont et Maude Landry ont toutes les deux remporté une médaille d’or et une mention rubis. Laurence a également obtenu le meilleur pointage général solo 13-16 ans novice. Parmi les autres numéros solos, deux médailles d’argent, cinq médailles de bronze, et deux quatrièmes places ont été remportées, dont deux mentions crystal, une mention saphir, quatre mentions rubis et deux mentions émeraude.

En duo, Mathias Dubé et Victoria Pelletier ont remporté une médaille d’or ainsi qu’une mention émeraude avec leur numéro «Boyfriend». Aussi, Sophiane Lachance et Rosalie Leblanc ont remporté une médaille de bronze et une mention saphir avec leur numéro «Forever young».

Le numéro «Tenir debout» (troupe 2) s’est vu mérité une médaille d’or ainsi qu’une mention rubis. Quant au numéros «Boogie woogie» et «I like that» (troupe 1), le premier a remporté une médaille d’argent, puis l’autre une septième place. Les deux numéros ont obtenu une mention saphir.

En volet perfectionnement, le numéro lyrique «Bohemian rhapsody» a remporté une médaille d’argent et une mention crystal, puis le numéro hip-hop «808», une médaille de bronze ainsi qu’une mention saphir.

Avec l’ensemble de ces mentions, le District a su se tailler une place au quatrième rang des meilleures écoles de la compétition. Une fierté, mais surtout une belle visibilité pour cette école de la région. «C’est toujours valorisant quand on va en ville comme ça, de se rendre compte que, malgré qu’on soit un peu éloignée en région, on réussit à faire du bon travail. On est capable de maintenir le niveau et même d’être au-dessus. Nos talents sont bruts, exceptionnels. C’est intéressant d’aller voir d’autres studios compétitionner», exprime Catherine Landry.

L’organisation tient à souligner l’attitude, le civisme, l’enthousiasme et le professionnalisme de ses danseurs et enseignantes.

SIGNIFICATION DES MENTIONS

Mention crystal : 75-79%

Mention saphir : 80-84%

Mention rubis : 85-89%

Mention émeraude : 90-94%

Mention diamant : 95% et plus

COMPÉTITION BRAVISSIMO

Il s’agissait d’une première pour District Danza à la compétition Bravissimo, mais également pour la compétition, qui se donnait pour la première fois, à Drummondville. «C’est une compétition qui est vraiment renommée, d’envergure. C’est aussi une compétition qui se déplace jusqu’en France», souligne Catherine Landry. Le dimanche, des juges invités de l’international, en provenance de Paris, sont venus assister aux compétitions.