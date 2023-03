Bernard Généreux accueille une stagiaire d’un jour

Bernard Généreux, député de Montmagny - L’Islet - Kamouraska - Rivière-du-Loup, a accueilli, ce 16 mars, Elie Bissonnette comme stagiaire d’un jour à son bureau de député.

Elie Bissonnette, en étant stagiaire d'un jour, a accompagné le député dans les réunions et les discussions diverses. L'année dernière elle avait contacté le député pour parler de son aspiration à s'engager en politique et pour avoir des conseils. Bernard Généreux avait répondu à ses questions et ensuite, offert une opportunité de stage.

«J'ai très apprécié mon expérience, même que cela m'encourage à poursuivre mon rêve d'être dans le secteur de la politique. Je suis reconnaissante d'avoir vécu ce stage. Il m'a fait rencontrer de merveilleuses personnes, ce qui agrandit mon cercle de connaissances au niveau de la politique», partage Elie Bissonnette.

«J'ai adoré avoir Elie Bissonnette comme stagiaire. C'est important d'avoir de la relève en politique et je travaille pour m'assurer que les jeunes disposent du soutien, des outils et des possibilités nécessaires pour réaliser leur plein potentiel. J'encourage fortement Elie Bissonnette et les jeunes comme elle à continuer de s’engager et de s'exprimer sur les sujets qui les inspirent», conclut le député.

Pour plus de détails sur le programme de stage, il faut contacter la directrice régionale du bureau de Bernard Généreux, soit Annie Francoeur, à l’adresse suivante : [email protected] ou encore au 418 714-8931.