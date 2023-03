18e congrès du Parti Québécois : les militants de Rivière-du-Loup - Témiscouata enthousiasmés

Les militants du Parti Québécois (PQ) de Rivière-du-Loup se sont réjouis du déroulement du 18e congrès du parti à Sherbrooke. Le chef du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, a obtenu un vote de confiance de 98,51 % de la part des militants. Vincent Couture, président du conseil exécutif de la circonscription, a indiqué qu’il n’a jamais vu une délégation aussi jeune provenant de la région et pour l’ensemble du congrès.

«Le Conseil exécutif national a été renouvelé et nous avons pu constater que c’est maintenant une nouvelle génération qui prend la barre de notre Parti. La promotion de l’indépendance, remise de l’avant par Paul Saint-Pierre-Plamondon, attire la jeunesse et notre parti est réellement celui de toutes les générations», déclare M. Couture.

Le Congrès a aussi souligné la contribution d’une militante de Rivière-du-Loup - Témiscouata, Élise Péloquin, qui a terminé son mandat de trésorière nationale du parti. «Ce soir, c’est avec un pincement au cœur, mais avec le sentiment du devoir accompli que je quitte mon poste de trésorière au sein du Conseil exécutif national du Parti Québécois après deux mandats. Quand j’ai commencé à y siéger en mars 2013, nous étions au pouvoir. Depuis, j’ai côtoyé quatre chefs et quatre directeurs généraux différents. Le Parti a vécu deux défaites électorales déchirantes. 90% des budgets que j’ai présentés étaient déficitaires. Durant cette période, la faillite, voire la mort du parti, a été prédite dans les médias. Puis est survenue une restructuration majeure, du parti, des statuts et des finances. […] Le Parti Québécois a le vent dans les voiles et une excellente santé financière. Il a un chef bien en selle : Paul St-Pierre Plamondon, qui lutte contre le cynisme simplement en assumant ses convictions. Maintenant, ça redevient possible. On est en route vers le pays», témoigne-t-elle.

Plusieurs propositions ont été adoptées par le congrès. L’une d’entre elles a retenu l’attention des militants de la circonscription. L’aile parlementaire a été mandatée pour dénoncer les interventions gouvernementales visant à dépeindre les membres du Front commun comme n’ayant pas à cœur les intérêts de la population. Elle s'oppose à la mise en place de tables de négociations parallèles à celles prévues par la loi et demandera au gouvernement de cesser de négocier avec des titres d’emplois ciblés. Finalement, le congrès du Parti québécois l’a mandaté pour qu’elle appuie le Front commun dans ses démarches de négociation en vue du renouvellement des conventions collectives des secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux.

Finalement, l’une des propositions les mieux accueillies par la délégation de Rivière-du-Loup - Témiscouata est la proposition qui a mandaté la commission politique pour qu’elle rédige un livre blanc sur l’indépendance qui abordera, entre autres, les aspects suivants : la critique du régime canadien, les raisons fortes de l’indépendance, les institutions du Québec indépendant, l’économie du Québec indépendant, les relations internationales du Québec indépendant, les relations du Québec indépendant avec le Canada, les relations entre le Québec indépendant et les Premières Nations et les Inuits et la question de l’intégration des fonctionnaires fédéraux.