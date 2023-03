Records pour les manufacturiers

Selon une étude réalisée annuellement par le Centre local de développement de la région de Rivière-du-Loup (CLD), le secteur manufacturier démontre le maintien de sa vitalité.

Les fabricants sentent les pressions engendrées par la rareté de main-d’œuvre. Pour répondre à leurs besoins, certains se tournent entre autres vers le recrutement à l’international ou encore vers l’automatisation et la robotisation. Les enjeux de l’industrie en général sont nombreux : le recrutement et la rétention de la main-d’œuvre, l’automatisation des lignes de production, la stratégie d’approvisionnement, la cybersécurité et la formation du personnel.

Au 31 décembre 2022, 97 entreprises manufacturières ont contribué à la vitalité économique de la MRC de Rivière-du-Loup. L’emploi s’est relativement maintenu avec 4 425 travailleurs et travailleuses, ce qui ne prend pas en compte une nouvelle donnée recueillie, soit que 277 postes étaient vacants à la fin de l’année. Il y a 23,7 % des entreprises qui ont participé à la création de 69 emplois, tandis que 16,5 % des entreprises ont subi des pertes, représentant 153 emplois. Malgré la difficulté de recrutement de main-d’œuvre, certaines entreprises ont augmenté le nombre de leurs emplois, entre autres L. Martin (1984) Inc., Pat BBQ et Zone Atomik.

Mis à part les emplois, les investissements engagés par le secteur manufacturier ont battu un autre record cette année, avec plus de 105 M$ en immobilisations et équipements. Des entreprises, telles que Premier Tech, AMT Moulage, Prelco, Berger, XMétal, Atelier du Bois St-Laurent, L. Martin (1984) Inc., Pat BBQ, Probiosphère et Usinage FR ont contribué à ce niveau record d’investissements.

CLD

Le CLD de la région de Rivière-du-Loup est un organisme de développement socioéconomique qui participe activement à la mise en valeur et au rayonnement de la région. Son équipe est dédiée à partager et à mettre à contribution son expertise et sa connaissance du milieu en offrant des services d’accompagnement spécialisés en services-conseils et aides financières aux entreprises; services d’attractivité par la promotion du territoire et de soutien à l’immigration; services de planification destinés à faciliter le développement du territoire, d’infrastructures et de projets d’envergure régionale.

