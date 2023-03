Nomination d’une direction générale intérimaire à Trois-Pistoles

Lors de sa séance publique du 6 mars, le Conseil municipal de la Ville de Trois-Pistoles a nommé Catherine Fiset à titre de directrice générale intérimaire.

Mme Fiset est à l’emploi de l’administration publique depuis juillet 2022 en tant que greffière. Elle cumulera donc temporairement les deux rôles d’ici l’entrée en poste d’une nouvelle ressource.

Veuillez prendre note que Mme Fiset demeure joignable aux coordonnées suivantes pour donner suite à tout dossier devant être traité par la direction générale : 418 851-1995 poste 4228 et [email protected] Prenez note que les coordonnées en vigueur pour joindre la greffe, soit 418 851-1995 poste 4226 et le courriel [email protected], demeurent inchangées et toujours actives.

Lancé à la suite de l’annonce du départ de Pascale Rioux à titre de directrice générale, le processus d’embauche est en cours. La Ville s’est adjointe de spécialistes en la matière œuvrant au sein de l’Union des municipalités du Québec. Les résultats du processus seront diffusés dès que possible, une fois celui-ci complété en bonne et due forme.