Parc côtier Kiskotuk : un joyau en développement

Une vingtaine de personnes étaient rassemblées à l’église de Cacouna ce 15 mars en soirée pour la huitième assemblée générale annuelle du Parc côtier Kiskotuk. Malgré une année financière 2021-2022 qui s’est terminée dans le négatif, le conseil d’administration ne baisse pas les bras. Au contraire, les membres débordent d’idées pour préserver et développer ce «trésor» local.

Dans un avenir rapproché, deux chalets quatre saisons seront construits afin d’augmenter les revenus du parc. Un appel d’offres pour ces constructions est d’ailleurs sur le point de prendre fin. À ce jour, quatre ou cinq soumissionnaires auraient déposé leur candidature. Ces deux nouveaux bâtiments viendront s’ajouter aux deux autres qui ont été isolés récemment dans le but de les louer en hiver.

Ainsi, le conseil d’administration veut tranquillement se lancer vers la location des chalets tout au long de l’année et trouver des activités hivernales à proposer aux visiteurs du parc. Cette année, les membres ont notamment été aménagés une piste de raquettes. Ils ont très vite constaté l’engouement pour cette activité.

Malgré la pandémie, le parc côtier Kiskotuk en ressort grandi. «On en a profité pour se faire connaitre. Dans la réalité, les gens ne nous connaissaient pas encore», souligne David Veilleux, coordonnateur des opérations. Pour l’année 2022-2023, les chiffres tendent déjà à se stabiliser, ce qui donne de l’espoir aux dirigeants du parc. La présidente Suzanne Rhéaume a bon espoir que dans un futur proche, l’équilibre financier soit atteint et qu’éventuellement un seuil de profitabilité soit même perçu.

Un plan stratégique devrait se concrétiser dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour bien planifier les étapes suivantes du développement du parc. Parmi les projets des membres se trouvent notamment la construction d’une terrasse près du pavillon d’accueil Berger, l’aménagement d’une aire de préparation de repas au centre du camping Des Passereaux, la mise en place d’un quai flottant pour un meilleur accès au fleuve, l’ajout de produits locaux et exclusifs à la boutique du parc et l’installation d’un secteur «prêt à camper». Le conseil d’administration veut aussi améliorer la signalisation du parc et ajouter des activités culturelles à son calendrier.

Avec toutes ces idées, les dirigeants veillent à respecter leur clientèle déjà établie qui cherche la tranquillité dans la nature.