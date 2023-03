Six nouveaux appareils octroyés à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup

Grâce aux sommes amassées lors du Combat des Chefs Les Électriciens Desjardins de votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, six nouveaux appareils ont été offerts aux installations de santé de la MRC de Rivière-du-Loup.

Le 5 novembre dernier, le Combat des chefs Les Électriciens Desjardins a fait un retour en force au Restaurant Le St-Patrice, permettant d’amasser 37 655$ pour la santé de la population. C’est ainsi que la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup a pu acquérir, grâce à la générosité de ses partenaires, commanditaires, chefs, donateurs et convives :

Deux appareils diagnostic d’apnée du sommeil;

Un Toughpad;

Un inclinomètre;

Un tapis roulant spécialisé;

Un appareil à ultrason statique.

Ces appareils ont un impact positif sur les listes d’attente, l’amélioration de la qualité de vie des usagers, l’accroissement des possibilités de traitements, l’autonomie des gens en réadaptation et la bonification du travail quotidien de notre personnel en santé, et plus encore.

Votre Fondation de la santé de Rivière-du-Loup remercie spécialement notre partenaire principal, Les Électriciens Desjardins, Richard Fraser et son équipe du Restaurant le Saint-Patrice et nos trois chefs : Gabriel Morin du Carrefour du camion R-D-L, Samuel Joncas de Transport Rivière-du-Loup et Dominic Lavoie de Prelco.

Vous désirez vous aussi contribuer à la santé de vos proches ? Faites votre don dès maintenant au santerdl.ca.