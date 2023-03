Dégelis en fête va «rocker»

L’équipe de Dégelis en fête prépare son édition 2023 qui se déroulera du 29 juin au 2 juillet. Dégelis en fête garde le cap sur un événement aux accès entièrement gratuits et annonce le retour du gymkhana, de la tire de chevaux, du bingo, du 5 à 7 Optimiste, du tournoi de volleyball de plage, du chapiteau au centre-ville et de diverses activités pour la famille.

Comme nouveauté, le samedi soir sera dédié aux grandes Retrouvailles de l’École secondaire de Dégelis. Cette année, les finissants des années 1983, 1993, 2003 et 2013 sont invités à se rassembler afin de célébrer l’événement. L’animation musicale de cette soirée sera confiée au groupe «OpenHouse» qui fera danser les festivaliers sur de grands succès rock ainsi qu’à DJ Gaétan Fecteau.

Il sera possible de voir à l’œuvre le groupe de jeunes musiciens No shoes, le dimanche après-midi sous le chapiteau au centre-ville. Plus de détails à venir sur la programmation dans les prochains mois.