Un colloque de l’AQDR sur Le Mieux vivre des aînés au Bas-Saint-Laurent

L’Association de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) section Rivière-du-Loup tiendra un colloque sur Le Mieux vivre des aînés au Bas-Saint-Laurent» le 22 mars prochain, à l’Hôtel Levesque.

Tout au long de la journée, des tables de discussion aborderont divers sujets tels que le soutien et les soins à domicile des personnes aînées, l’isolement et la situation financière des aînés, ainsi que la bientraitance pour contrer la maltraitance de nos aînés.

On entend souvent parler, dans les médias, des problèmes et enjeux des régions urbaines. L’AQDR souhaite, par cette journée de réflexion, ouvrir les discussions et réaliser un mémoire qui sera transmis aux instances gouvernementales, tant provinciales que fédérales sur les réalités régionales.

Des participants de la région de Mont-Joli, Rimouski et Rivière-du-Loup seront au rendez-vous. Ils pourront échanger sur leur réalité quotidienne, leurs préoccupations et proposer des pistes de solutions à apporter aux problèmes concrets de la région.

Sur l’heure du dîner, une conférence intitulée «Quand l’impossible devient réalité» sera donnée par le commandant Robert Piché, qui parlera de sa vie d’aîné, son parcours, les défis auxquels il a fait face dans son travail et dans sa vie personnelle.

À PROPOS DE l’AQDR

L’AQDR a pour mission la défense collective des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes à la retraite et à la préretraite. Elle porte leur voix sur la place publique, représente leurs droits et agit comme moteur de changement pour l’amélioration de leur qualité de vie. L’AQDR représente plus de 29 000 membres regroupés en 40 sections locales, partout au Québec.