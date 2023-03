Le 30e Grand McDon approche

À quelques semaines du 30e Grand McDon qui se déroulera le mercredi 10 mai, l’objectif des restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac est de récolter un montant de 50 000 $.

Vincent Beauchesne, président du Groupe Véloce, sera président d’honneur de cet événement. Lors de la journée du Grand McDon, les représentants des différents organismes de bienfaisance locaux adopteront les restaurants et mettront la main à la pâte pour appuyer les membres du personnel dans une ambiance de plaisir et d’entraide.

Dans le KRTB comme ailleurs au pays, le Grand McDon a toujours représenté une occasion spéciale de rapprochement avec la population.

Les restaurants McDonald’s de Rivière-du-Loup et de Témiscouata-sur-le-Lac offriront 75 % des dons à plus d’une dizaine d’organismes jeunesse locaux. De plus, 25 % des dons seront versés à l’œuvre des Manoirs Ronald McDonald.