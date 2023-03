Plan d’action sur la gestion de la moule zébrée dans la MRC de Témiscouata

Lors de la dernière séance du Conseil de la MRC de Témiscouata tenue le 13 mars dernier, les membres du Conseil ont adopté le «Plan d’action sur la gestion de la moule zébrée et autres espèces exotiques envahissantes sur le territoire de la MRC de Témiscouata – 2022-2025». Ce plan d’action a été préparé conjointement avec les municipalités et plusieurs autres acteurs du milieu afin de réaliser des actions innovantes, concertées et harmonisées pour la protection des plans d’eau du Témiscouata.

Les principales orientations proposées sont l’élaboration du plan de communication, le soutien à la mise en place d’un réseau de station de lavage structuré et harmonisé, la planification réglementaire concernant le lavage d’embarcations et la recherche de fonds spécifiques pour la réalisation de projets pilotes.

La mise en œuvre de ces orientations concertées a pour principal objectif de limiter la propagation de la moule zébrée et du myriophylle à épi, tant au Témiscouata qu’ailleurs au Bas-Saint-Laurent, en misant sur la gestion d’un réseau régional de stations de lavage. D’ici la fin de la saison estivale 2023, ce sont 12 stations de lavage qui seront en service au Témiscouata. L'objectif étant la mise en service de 15 stations de lavage d’ici la fin 2024.

«Le Conseil de la MRC de Témiscouata s’est doté d’un plan d’action permettant de mettre en œuvre les quatre principales orientations et de réaliser les investissements nécessaires pour la préservation la biodiversité aquatique des plans d’eau du Témiscouata», a déclaré Serge Pelletier.