Un Calepin bienveillant pour promouvoir la santé mentale positive

Un comité formé de différents partenaires soucieux de favoriser le rétablissement et d’améliorer le bien-être de la population en contexte de pandémie et de postpandémie, profite de la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive ce 13 mars pour présenter son Calepin bienveillant.

Cet outil a été développé pour propager une onde de bienveillance à travers les communautés, les réseaux d’entraide et les relations interpersonnelles. Afin d’initier des interactions et de stimuler les gestes de bienveillance, il inclut des cartes postales pour transmettre un message bienveillant, des coupons pour offrir un service et poser un geste de solidarité, ainsi que des cartes de rendez-vous permettant de planifier et partager du temps.

Les calepins bienveillants sont disponibles auprès de différents organismes, dont le Centre d’Entraide l’Horizon et l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) de Rivière-du-Loup ou encore, par courriel à : [email protected]

Rappelons que la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, initiée par le Mouvement Santé mentale Québec, a été adoptée en 2022 par l’Assemblée nationale et se tient le 13 mars de chaque année.