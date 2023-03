Hébergement étudiant dans la MRC de Rivière-du-Loup : un répertoire pour faciliter la recherche

Dans le contexte actuel où se trouver une chambre ou un logement abordable représente un défi de taille, le Cégep de Rivière-du- Loup et le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup ont développé un bottin commun qui contiendra les offres d’hébergement destinées à la communauté étudiante.

Les personnes demeurant à Rivière-du-Loup et dans les municipalités environnantes qui ont une solution d’hébergement sont invitées à se joindre à cette initiative. En quelques clics, elles peuvent ajouter leur offre en remplissant un formulaire en ligne à l’adresse lebottin.org. Ce répertoire sera rendu accessible aux élèves du Cégep de Rivière-du-Loup et du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir qui en feront la demande.

«Le taux d’inoccupation est parmi les plus bas actuellement. De concert avec le Cégep de Rivière-du-Loup, nous sommes à étudier différents scénarios en vue d’améliorer l’offre d’hébergement étudiant pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos organisations. Au cours des dernières années, d’importants efforts ont été déployés pour attirer de la clientèle de partout au Québec ainsi qu’à l’international. La Ville de Rivière-du-Loup est reconnue pour être accueillante. La présence des étudiantes et étudiants est fort appréciée. Après leurs études, plusieurs viennent occuper des emplois chez nous», explique la directrice générale adjointe, secrétaire générale et directrice du Service des communications du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup, Geneviève Soucy.

«L’idée de regrouper toutes les offres dans un seul et même répertoire va faciliter de beaucoup la recherche pour les élèves qui désirent venir étudier dans nos institutions d’enseignement. Une campagne publicitaire est en cours pour faire connaître notre bottin. Nous comptons sur la collaboration de toute personne qui a des espaces locatifs : chambre, logement, espace de logement à même leur résidence, etc. Quelques minutes seulement suffiront pour ajouter votre offre dans le répertoire. Ainsi, vous pourrez faire une différence dans la vie de beaucoup de personnes qui pourront suivre leur formation chez nous tout en se logeant convenablement», ajoute le coordonnateur du Service des communications du Cégep de Rivière-du-Loup, Jérémie Bouchard.

Soulignons en terminant que cette initiative est menée en collaboration avec la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rivière-du-Loup.