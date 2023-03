Une pétition pour soutenir les familles sans place en garderie

L’organisme Ma place au travail a lancé une pétition sur le site de l’Assemblée nationale demandant au gouvernement du Québec de mettre en place un soutien financier temporaire pour les parents privés d’un revenu en raison de la pénurie de places en garderie.

En date du 31 octobre 2022, 32 359 enfants étaient en attente d’une place en service de garde éducatif selon les données officielles du ministère de la Famille. En attendant d’obtenir une place pour leur enfant, des dizaines de milliers de parents sont contraints de cesser de travailler et sont privés de revenus durant plusieurs mois, voire plusieurs années. Il n’existe présentement aucun soutien financier pour pallier ces pertes de revenus subis par de jeunes familles du Québec.

«Dans le contexte inflationniste qui frappe de plein fouet les familles du Québec, perdre la moitié ou la totalité de nos revenus parce qu’il n’y a pas de place en garderie pour notre enfant dans notre région a des répercussions financières catastrophiques. Des milliers de parents doivent renoncer à leur carrière, perdent leur indépendance financière et ne parviennent plus à subvenir aux besoins de leur famille. Certains parents sont rendus à prendre des décisions telles que choisir entre payer l’épicerie ou l’hypothèque. Tout cela en ne sachant pas quand ils auront une place en garderie et pourront enfin souffler. Pour nous, ce n’est pas aux parents de payer pour le sous-financement et la mauvaise gestion du réseau des services de garde éducatifs. En attendant que tous les enfants aient une place, il est essentiel pour les familles d’obtenir une aide financière temporaire afin de remédier à cet appauvrissement collectif inacceptable dans notre société en 2023», indique Marylin Dion, porte-parole de Ma place au travail.

D’après cet organisme, il serait possible d’arrimer ce soutien financier temporaire aux structures gouvernementales existantes. Le gouvernement fédéral a versé 6 milliards de dollars au gouvernement du Québec pour la complétion du réseau. L’organisme invite les citoyens à signer la pétition en se rendant sur le site de l’Assemblée nationale. Elle sera en ligne jusqu’au 18 avril.