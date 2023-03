Attentes budgétaires du Bloc Québécois

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, et le député de Rimouski-Neigette -Témiscouata - Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, ont présenté les attentes du Bloc Québécois en vue du prochain budget fédéral. Les quelque 80 mesures proposées sont le fruit de consultations menées depuis l’automne dernier auprès de centaines d’intervenants du Québec et du Bas-Saint-Laurent de tous les domaines et auxquelles l’ensemble des députés bloquistes ont participé.

«Les crises à répétition qu’on vit depuis trois ans ont révélé bien des problèmes, a expliqué Yves-François Blanchet. D’abord, la COVID a démontré que notre système de santé avait été fragilisé par le sous-financement chronique du fédéral, tandis que les graves lacunes du régime d’assurance-emploi ont forcé l’adoption d’une série de programmes coûteux conçus sur un coin de table. On ne doit plus revivre ça!».

Avec sa récente annonce en santé, le Maxime Blanchette-Joncas indique que Justin Trudeau s’est contenté d’arrêter de couper: «Dans dix ans, Ottawa couvrira 24% des coûts de santé, soit exactement ce qui prévalait lorsqu’il est arrivé au pouvoir et qui a mené à la crise qu’on connaît. Il est temps d’entreprendre une discussion sérieuse sur le déséquilibre fiscal au Canada. Ottawa doit contribuer à hauteur de 35% des coûts de santé si on veut rebâtir le système. C’est la même chose pour le pouvoir d’achat des aînés. Ça fait des années qu’on sait que la génération du baby-boom approche de l’âge de la retraite et qu’une forte baisse de son pouvoir d’achat risque de plomber l’économie».

Voici les six demandes incontournables du Bloc Québécois: Hausser les transferts en santé au niveau de la demande initiale du Québec et des provinces. En lien avec cette demande, entreprendre le règlement du déséquilibre fiscal; Appliquer la hausse de la Sécurité de la vieillesse dès 65 ans; Mettre en place la réforme de l’assurance-emploi dès maintenant; Suspendre la taxe de luxe sur les aéronefs le temps nécessaire pour en corriger les effets pervers qui menacent 2 000 emplois dans l’aéronautique; Réformer les services fédéraux pour éviter les ratés et les délais actuels (IRCC, vétérans francophones, assurance-emploi, services frontaliers); Accroître l’appui financier du gouvernement fédéral en éducation en français à l’extérieur du Québec pour qu’il reflète la hausse des coûts.

Le document dévoilé le 9 mars présente également une série de demandes dans tous les domaines. «Le Québec a une vision très claire des mesures à mettre en œuvre pour faire face efficacement aux défis actuels. La solution est simple et passe par davantage de moyens financiers pour le Québec. Le gouvernement Trudeau doit s’attaquer au déséquilibre fiscal en rehaussant les transferts fédéraux pour en assurer une redistribution plus équitable et plus juste. L’avenir se prépare en tablant sur les forces du Québec et du Bas-Saint-Laurent qui sont justement celles qui gagneront en importance dans l’économie de demain», a conclu Maxime Blanchette-Joncas.