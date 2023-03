Changement d'heure dans la nuit samedi à dimanche

Cette année, le passage à l'heure avancée de l'Est se fera à 2 h du matin, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 mars 2023. À ce moment, montres et horloges devront être avancées d'une heure lors que les appareils intelligents comme cellulaire et tablette le seront automatiquement.

Les titulaires d'un permis de bar, de restaurant ou de réunion ou encore d'un permis accessoire devront cesser la vente ou le service de boissons alcooliques au moment de ce changement d'heure, puisqu'à 2 h, heure normale, il sera 3 h, heure avancée.

Les établissements récupéreront ces 60 minutes d'exploitation à l'automne, au moment où nous reviendrons à l'heure normale de l'Est.

Aussi, profitez-en pour remplacer les piles de vos avertisseurs de fumée.