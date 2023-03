L’Afeas et FAQ lancent un appel à la concertation

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l’Association féministe d’éducation et d’action sociale (Afeas) et Femmes Autochtones du Québec (FAQ) se donnent la main pour lutter contre le racisme et la discrimination envers les femmes et les filles autochtones, dont les droits sont encore trop souvent niés et bafoués.

Les présidentes de l’Afeas et de FAQ, Lise Courteau et Marjolaine Étienne, profitent de cette journée dédiée aux droits des femmes pour exhorter les différents paliers de gouvernement, les institutions qui en dépendent et la société civile à agir de concert pour qu’elles puissent vivre en sécurité et dans le respect de leurs droits.

DES DROITS ESSENTIELS

Que les femmes et les filles autochtones vivent dans une communauté autochtone ou en milieu urbain, elles ont droit, notamment, à une éducation de qualité, à un travail décent et à un salaire égal, à des services et soins de santé adéquats selon leurs besoins, à un environnement sain et sans violence et au respect de leur culture et de leur langue.

UNE LOI DISCRIMINATOIRE

Malgré les modifications de la Loi sur les Indiens, les femmes autochtones ont encore de la difficulté à récupérer leur statut et à le transmettre à leurs enfants et petits-enfants comme les hommes de leur communauté. Pour l’ONU, cette loi est toujours discriminatoire envers les femmes. FAQ et l’Afeas réclament donc le respect et la mise en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtone, ainsi que l’adoption du Principe de Joyce.

RECONSTRUIRE LES LIENS ENSEMBLE

Pour plusieurs porte-parole autochtones, il ne suffit pas d’une journée annuelle de réconciliation. Il faut connaître et comprendre, pardonner et réparer en mettant en œuvre les actions suggérées par les femmes et les filles autochtones.

À regarder : la série documentaire Laissez-nous raconter, de la réalisatrice et productrice abénakise Kim O’Bomsawin, qui donne la parole aux 11 peuples autochtones du Québec sur les questions de la réparation, la spiritualité, l’identité et le territoire.

À ne pas manquer : le 10 mars 2023, l’Afeas de l’Ancienne-Lorette organise une conférence sur Les droits des femmes autochtones avec la Leader autochtone et Sénatrice Michèle Audette.