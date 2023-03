Un excédent annuel de 10,2 M $ pour Avantis Coopérative

La dernière année a été un record pour Avantis Coopérative avec des ventes chiffrées à 723 M $, soit une hausse de 19 %. C’est lors de la quatrième assemblée générale annuelle de la coopérative qu’ont été dévoilés les 10,2 M $ excédentaires, alors qu’entre 7 et 8 M $ avaient été budgétés. Cette hausse profitera aux membres puisqu’une ristourne de 3,7 M $ leur sera redistribuée.

«C’est une croissance des ventes de 115 M $ sur l’année précédente qui s’explique par des gains de parts de marchés», explique Michel Delisle chef de la direction chez Avantis Coopérative. L’année a été friande notamment du côté de la machinerie, de la construction ainsi que des produits en production agricole. Aussi, une sixième coopérative s’est jointe à Avantis pendant 2022.

Malgré de bons résultats, la coopérative a été touchée par la crise sans précédent dans la production porcine. M. Delisle explique la situation par l’absence de marge pour les abattoirs, le manque de main d’œuvre, la hausse des couts de production et le prix des grains qui a considérablement augmenté. Avec la pandémie et la Chine qui a fermé ses marchés, les producteurs de porcs ont été durement touchés, mais le tout revient tranquillement à la normale, indique le chef de la direction.

L’argent de plus touché par la coopérative servira aussi à effectuer de la maintenance, réinvestir dans différents projets, mais aussi, contribuer à la relève de demain. «C’est essentiel», confie Michel Delisle. En 2022, Avantis a remis 172 718 $ à 33 jeunes par le biais de son Fonds coopératif pour la relève agricole. Ce modèle permet aux candidats d’avoir une formation adéquate, de participer aux différents évènements de la coopérative et, au fil des trois ans dans le programme, cumuler jusqu’à 22 500 $. Depuis le début du fonds en 2008, ce sont 1,6 M $ qui ont été remis à plus de 180 jeunes.

Un 34 800 $ a aussi été amassé par la coopérative grâce à sa campagne Coopère-don afin d’aider des travailleurs de rang régionaux, des établissements de santé et de maisons de la famille.

Pour l’année en cours, Avantis est axée sur la prudence et la stabilité en raison du contexte économique actuel. M. Delisle indique que la coopérative prévoit un ralentissement au niveau de la construction et de la rénovation. La prévision de leur budget indique des résultats favorables, mais en deçà de ceux perçus en 2022. Il partage cependant : «On est en avance sur notre budget, ça, c’est une bonne nouvelle parce qu’on a déjà quatre mois fermés dans nos états financiers. On est en avance là-dessus. Le mot d’ordre dans notre plan stratégique c’est de faire mieux avec ce qu’on a.»

Avantis souhaite donc travailler son plan stratégique Horizons 2026 et prioriser le renouvellement de l’expérience client, les conditions des employés, le processus d’affaires ainsi que la proximité avec ses membres.