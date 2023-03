Un retour en présence pour le service des impôts du Centre d’action bénévole des Seigneuries

Le service des impôts du du Centre d’action bénévole des Seigneuries est de retour cette année grâce à l’engagement de 25 bénévoles. Il sera offert en présentiel à l’Unité Domrémy de Rivière-du-Loup, ainsi qu’à L’Isle-Verte et à Saint-Épiphane.

Il est encore possible d’envoyer les relevés par la poste pour les personnes qui rencontrent des difficultés d’autonomie et de mobilité. Le Centre d’action bénévoles des Seigneuries demande alors aux gens de lui faire parvenir leurs documents ou de venir les déposer dans sa boîte aux lettres à l’entrée principale, au 9 rue Lafontaine.

Pour les personnes qui utiliseraient le service pour la première fois, on demande d’appeler au 418- 867-3130 poste 211. Les nombreux usagers de l’an passé sont appelés par les bénévoles depuis le début le mois de février.

Le service est offert gratuitement, sur une contribution volontaire. Les conditions d’admissibilité sont simples : habiter la MRC de Rivière-du-Loup et disposer d’un revenu maximal de 30 000 $ pour une personne seule. Pour un couple sans enfant, le revenu familial doit être inférieur à 38 000 $. Le seuil est haussé de 2 500 $ pour chaque enfant à charge. Seuls les rapports pour l’année 2022 seront acceptés. Les situations suivantes ne sont pas admissibles : personne décédée en cours d’année, faillite personnelle, travailleur autonome, revenus d’intérêts excédants 1500$, revenus de location et d’entreprise.

Les bénévoles compétents et formés par l’Agence de revenu du Canada et Revenu Québec sont heureux d’aider les personnes avec le service d’aide aux impôts. Les déclarations sont produites avec un logiciel et envoyées aux gouvernements par internet.