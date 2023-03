C'est le retour du «Car show event»

Avec le succès rencontré l'été dernier, les organisateurs du «Car show event» confirment le retour de l'évènement à Saint-Joseph-de-Kamouraska. L’exposition de voitures en version bonifiée aura donc lieu le 22 juillet prochain.

Steve et Jean-Philip Brousseau soulignent que l'engouement de la première présentation ne se dément pas et qu'ils vont donc de l'avant avec une deuxième édition. «C'est la version 2.0, ç'a tellement bien fonctionné l'an dernier que les gens nous ont demandé de renouveler l'expérience», souligne Steve Brousseau.

Les organisateurs promettent un évènement bonifié. «Notre équipe s'est agrandie et on ne se le cachera pas, on voit grand. C'est aussi pour une bonne cause, il n'y a que du positif», ajoute M. Brousseau. Des kiosques de différents partenaires seront érigés sur place, de la nourriture et des breuvages seront aussi disponibles.

L'an dernier plus de 200 véhicules ont été exposés sur le site. Les profits amassés seront entièrement remis à La Fondation du cancer du sein du Québec. Ainsi, pas moins de 5 900 $ ont été remis l'Association du cancer de l'Est-du-Québec. Les organisateurs ont élevé leur objectif pour 2023.

Toute personne désireuse de s'impliquer, de commanditer ou même de participer au «Car show event» peut communiquer avec Jean-Philip Brousseau au 1-418-551-4969 ou Steve Brousseau au 1-418-551-0554.