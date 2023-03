La Ferme Lait’xcellence se démarque lors de la remise des prix Sollio

La Ferme Lait’xcellence de Saint-Modeste a remporté un prix relève de Sollio Groupe Coopératif dans la catégorie Établissement lors du gala clôturant la 101e assemblée générale annuelle du groupe qui a eu lieu le 23 février dernier.

Sarah Genest et Claude Ouellet ont fait l'acquisition de la ferme Gémitrick 2012 de Micheline et Gérard Martin en avril 2020. Il s'agit donc d'un transfert non apparenté. Rapidement, le jeune couple a procédé à un premier agrandissement de la ferme tout en augmentant son quota.

L'entreprise est aujourd'hui en pleine progression. Ces deux jeunes agriculteurs qui souhaitaient établir leur famille sur leur propre ferme peuvent certainement estimer tout le chemin rapidement parcouru, il s'agit, avouons-le, d'un excellent départ.



SOLLIO

Sollio Groupe Coopératif est la plus importante coopérative agricole au Canada. Le groupe coopératif compte 15 850 employés et 7 000 travailleurs des coopératives affiliées et sur plus de 123 000 membres regroupés au sein de 48 coopératives agricoles traditionnelles et de consommation. Le groupe se divise en trois divisions, soit Sollio Agriculture, Olymel S.E.C. et Groupe BMR inc.

Depuis plus de 20 ans, le Prix relève Sollio met en valeur des familles agricoles du réseau de coopératives de Sollio et du Groupe Agromart ayant réussi avec succès le transfert ou le démarrage d’une entreprise agricole tout en assurant la pérennité et l’équité de toutes les parties prenantes. Comme coopérative pancanadienne, Sollio Groupe Coopératif souhaite offrir l’occasion aux entrepreneurs agricoles de s’inspirer des meilleurs modèles de transfert et d’établissement d’ici.