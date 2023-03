Nouvelle application mobile pour les stationnements des hôpitaux du CISSS Bas-Saint-Laurent

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce la mise en service d’une nouvelle application mobile pour les utilisateurs des stationnements de ses centres hospitaliers. L’application « Parkedin » sera accessible dès le 6 mars avec une interface facile d’utilisation qui permettra le paiement des frais de stationnement en quelques clics, à partir d’un téléphone intelligent ou d’un ordinateur.

L’enregistrement obligatoire pour les deux premières heures de stationnement gratuites sera aussi possible avec cette application.

À l’heure actuelle, 10% des usagers et visiteurs de nos hôpitaux ont recours à une application mobile pour payer leurs frais de stationnement. Avec «Parkedin», le CISSS du Bas-Saint-Laurent croit que ce taux d’utilisation pourrait grimper jusqu’à 25%.

En plus de l’application mobile, le paiement des frais de stationnement est évidemment toujours possible avec les horodateurs accessibles à l’entrée de nos hôpitaux, que ce soit en monnaie (montant exact), par carte de débit, par carte de crédit, par Google Pay ou par Apple Pay.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent compte 1025 espaces de stationnement répartis dans ses huit centres hospitaliers, dont 330 à l’Hôpital régional de Rimouski et 175 au Centre hospitalier régional du Grand- Portage.

CISSS BAS-SAINT-LAURENT

