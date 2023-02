Frédérick Robichaud du Témiscouata animera Occupation double

Choisi coup de cœur du public à Occupation double en novembre 2021, Frédérick Robichaud, originaire du Témiscouata, animera la prochaine saison de la population émission de téléréalité en duo avec la chanteuse Alicia Moffet, participante à La Voix en 2015.

Le couple remplacera ainsi Jay du Temple, qui était l’animateur d’Occupation double depuis 2016. L’humoriste a décidé de se consacrer à d’autres projets à la suite de la dernière saison.

«On est de grands fans d’Occupation double et on est vraiment honoré de pouvoir être non seulement le premier duo, mais aussi d’être le premier couple à animer l’émission. Notre fébrilité est difficilement contrôlable. On a hâte de travailler, de vivre cette nouvelle expérience OD et d’accompagner les candidats dans l’aventure! Ça va être une saison incroyable, on en est convaincu», ont expliqué Alicia Moffet et Frédérick Robichaud, par l’intermédiaire d’un communiqué de presse diffusé par Noovo.

Selon la directrice générale Variété, style de vie, documentaire et numérique chez Bell Média, Mélanie Bherer, la venue de Frédérick et d’Alicia marquera «un retour aux racines d’Occupation double. Une opportunité exceptionnelle pour rencontrer l’amour.»

La dernière saison d’Occupation double s’était terminée sur fond de controverse, marquée par l’intimidation de certains participants et par le départ de Jay du Temple, qui n’a pas renouvelé son contrat. Des commanditaires avaient décidé de se retirer de leur partenariat pendant l’émission.

L’équipe de Productions J partira sur la route prochainement pour rencontrer en personne les célibataires du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les dates d’auditions pour participer à l’émission de téléréalité seront annoncées sous peu.