Plus de 6 200 $ amassés pour la pédiatrie du CHRGP

Ce sont 6 250$ qui ont été amassés pour le département de la pédiatrie du Centre hospitalier régional du Grand-Portage (CHRGP) grâce au Canadian Tire et à CarrXpert Gagnon de Rivière-du-Loup.

En collaboration avec la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup, les stations de radio CIEL-FM et CIBM-FM ont sollicité l’aide de généreux donateurs afin d’offrir de nouveaux matériels, accessoires et jouets pour améliorer et moderniser la salle de jeux pour les enfants malades en pédiatrie.

Les membres de la fondation désirent que les enfants s’y sentent bien et puissent socialiser dans cet environnement pensé pour eux. Mario Delarosbil du Canadian Tire de Rivière-du-Loup et Carl Gagnon du CarrXpert Gagnon Rivière-du-Loup ont naturellement répondu à l’appel. De plus, des dons ont été amassés aux caisses du Canadian Tire durant deux semaines au début du mois de décembre.

Satisfaits de la réponse des donateurs, les instigateurs de cette initiative, Kevin Laquerre et Marie-Claude Pelletier, des stations de radio de Rivière-du-Loup, souhaitent renouveler l’expérience l’an prochain. La générosité est indéniable lorsque ça touche les enfants malades. La fondation tient à remercier chaleureusement chacune des personnes qui ont participé à cette levée de fonds :« Ensemble, redonnons le sourire aux enfants qui séjournent en pédiatrie».