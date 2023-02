Du financement pour les projets bioalimentaires innovants au Kamouraska

La MRC de Kamouraska annonce qu’un nouvel appel de projets est ouvert pour le soutien aux projets innovants dans le secteur bioalimentaire. Les demandeurs peuvent obtenir un financement non remboursable de 5 000 $ à 25 000 $ grâce à l’appel de projets en continu, et ce, jusqu’à épuisement des fonds.

À titre d’exemple, parmi les projets qui pourraient être soutenus, notons des études de marché sur la commercialisation d’une nouvelle gamme de produits distinctifs, la création d’un nouveau service de mise en marché de produits locaux, ou bien la création ou l’expansion d’un événement bioalimentaire mettant en lumière les savoir-faire et les produits du Kamouraska. Également, il pourrait s’agir du développement de nouvelles recettes, de nouveaux produits, de nouveaux procédés ou de nouvelles collaborations, ainsi que l’acquisition d’infrastructures et d’équipements en transformation alimentaire.

«En plus du soutien offert par l’équipe de professionnels du Service de développement territorial de la MRC, avec ces montants, les entrepreneurs bénéficient d’un levier pour la mise en œuvre de projets qui renforcera le dynamisme bioalimentaire de notre territoire», déclare le préfet élu, Sylvain Roy.

Les orientations du programme se retrouvent sur le site de la MRC. Les entreprises, les organismes ou les municipalités désirant déposer un projet sont invités à communiquer avec Marijo Couturier-Dubé au [email protected]

Ces programmes ont été rendus possibles grâce aux deux ententes conclues entre la MRC de Kamouraska et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Projets «Signature innovation» des MRC du Fonds régions et ruralité. Celui-ci vise à encourager la mise en œuvre de projets majeurs pour les MRC à partir d’un créneau d’intervention que chacune d’entre elles détermine pour mettre en valeur les particularités de leur territoire.

«Je suis heureux de constater que le projet "Signature innovation" se poursuit avec le lancement de cet appel de projets. J’invite les promoteurs à déposer leur demande afin que la MRC puisse donner vie à des idées novatrices et se distinguer encore plus dans le domaine bioalimentaire!», a mentionné le député de la Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.