Appel de candidatures pour la 7e édition du Prix Anselme Gagné

Ferblanterie Ouellet, Métro Plus LeBel et Publicité P. A. Michaud ont renouvelé leur collaboration et ont donné 150 toutous à remettre aux enfants malades gardés en observation et qui doivent subir des examens approfondis ou une chirurgie à l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. «C’est encore un plaisir pour nous d’offrir cette source ...