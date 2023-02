L’école internationale Saint-François-Xavier obtient sa troisième certification

À la suite d’une évaluation qui se déroulait du 7 au 9 février, l’école primaire internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup a obtenu une troisième certification du programme du Baccalauréat international (BI).

Des responsables se sont assurées que plus d’une centaine de normes rattachées au BI était bien déployées à l’école. La directrice de l’école primaire internationale Saint-François-Xavier, Karine Bernier, explique que les élèves sont tous intégrés à ce parcours à partir du préscolaire. Ils franchissent une quarantaine de modules de recherche jusqu’en 6e année. Le contenu du BI est arrimé au programme éducatif du ministère de l’Éducation du Québec.

L’école internationale Saint-François-Xavier accueille cette année 31 élèves issus de l’immigration sur un total de 350 enfants de 4 à 12 ans. Elle est présentement remplie à pleine capacité. «Il n’y a aucune sélection d’élèves, ceux qui résident dans le secteur de l’école sont priorisés», précise Karine Bernier.

Des cours d’espagnol sont offerts à partir du 3e cycle (5e et 6e année) et l’apprentissage de l’anglais débute dès le préscolaire. Environ 20 % des élèves du BI au primaire poursuivent leur parcours au Programme d’éducation intermédiaire internationale au secondaire, selon Mme Bernier.

L’étudiante en 5e secondaire, Anaïs Boulay, en fait partie. Elle est diplômée de l’école primaire internationale Saint-François-Xavier et elle termine présentement son parcours à l’école secondaire de Rivière-du-Loup. «Cela m’a aidée dans mon parcours scolaire. Je suis arrivée avec une longueur d’avance en anglais au secondaire. Je me sens plus ouverte aux gens et aux autres réalités autour du monde», complète Anaïs Boulay.

Le BI est implanté depuis 2010 à l’école primaire internationale Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup. Elle compte plus de 520 finissants depuis ses débuts. Une exposition marque la fin de leurs apprentissages au primaire. En 2023, elle se déroulera sous le thème «Retour vers le futur». Les certifications du BI ont lieu tous les cinq ans.