C’est hier que se déroulait le tricothon du Centre-Femmes du Grand-Portage, une action de visibilité organisée dans le cadre de la Semaine de grève, de fermetures et d’interruptions de services rotatives «Inégalités et climat déréglé, c’est assez!» se tenant du 20 au 24 février. Un appel lancé par le Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MÉPACQ).

Quatre femmes et trois responsables du Centre-Femmes du Grand-Portage se sont regroupées à l’extérieur pour manifester, soit à l’embranchement des rues Lafontaine et Amyot. Pancartes, banderoles et tricots à la main, elles y distribuaient des tracts présentant les revendications de l’action. Dans l'idée de réaliser un «tricot-graffiti», elles recouvraient les arbres et les poteaux de leurs différentes créations.

Sous la formule d’un tricothon, le Centre-Femmes du Grand-Portage souhaitait démontrer que ses femmes sont «tricotées serrées pour la justice sociale et climatique», a mentionné Annie Michaud, co-coordonatrice au Centre-Femmes du Grande-Portage.

L’activité de tricot, qui devait normalement se dérouler au Centre commercial de Rivière-du-Loup, s’est vue déplacée à l’intérieur même du Centre-Femmes du Grand-Portage. Elle était offerte au public, soit à toute personne interpellée par les enjeux d'inégalités sociales et d'urgence climatique. L’organisme avait d’ailleurs fermé ses portes pour laisser place au mouvement de grève et d’action, qui se déroulait de 13h30 à 16h30.

BANNISSEMENT ET RÉINVESTISSEMENT

Cette mobilisation s’inscrit dans un contexte de crise à la fois sociale et climatique. «[Les] inégalités sociales augmentent partout à travers le monde. Il y l’inflation, l’insécurité alimentaire, l’augmentation de l’itinérance, la crise du logement. […] Pour les personnes vulnérables, c’est beaucoup plus difficile. Ce sont les personnes qui sont les plus éprouvées, souvent, en premier lieu, quand il y a des crises. Qu’elles soient économiques, sanitaires ou climatiques», a expliqué Annie Michaud.

Le milieu communautaire du Québec adresse deux revendications au gouvernement du Québec et celui du Canada. Selon le site web de la MÉPACQ, la première est de «bannir les énergies fossiles d’ici 2030, autant en termes de production, de transformation, d’exportation que d’importation en s’assurant d’une transition juste et inclusive pour les communautés et les travailleuses et travailleurs.»

«[Les énergies fossiles] sont beaucoup responsables des gaz à effet de serre qui augmentent les températures, et qui font en sorte qu’on vie des sécheresses, l’acidification des sols, des inondations, etc.», a ajouté Mme Michaud.

La deuxième revendication, toujours selon la MÉPACQ, est de «taxer massivement la richesse et réinvestir massivement dans le filet social, afin d’assurer des conditions de vie décentes pour toutes et tous.»

«C’est vraiment de [...] faire en sorte de mieux redistribuer la richesse avec la fiscalité, les impôts et les taxes», exprime la co-coordonatrice au Centre-Femmes du Grand-Portage.

MÉPACQ

Cette année, la MÉPACQ a lancé un appel de mobilisation «en trois temps». La première action suggérée avait lieu le 23 septembre 2022. Il s’agissait d’une grève mondiale pour la justice climatique.

Quant à la deuxième action, il s’agit de la Semaine de grève «Inégalités et climat déréglé, c’est assez!», qui se déroule du 20 au 24 février 2023.

Pour la troisième et dernière partie de l’appel, il sera question d’une manifestation nationale, soit lors du Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain.