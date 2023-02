Début des travaux au terrain de la nouvelle école de Rivière-du-Loup

LaVIE est le premier laboratoire vivant québécois pour réduire les inégalités numériques en milieu scolaire. Depuis janvier 2023, plus d’une vingtaine d’intervenants et intervenantes de partout au Québec sont investis au sein d’un processus de recherche collaborative de deux ans, coordonné par l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et par Le ...