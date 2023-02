Nouvel horaire d’hiver pour l’écocentre de Rivière-du-Loup

L’écocentre de la ville de Rivière-du-Loup, situé au 35 rue Henry-Percival-Monsarrat sera ouvert une journée de plus par semaine à partir du 20 février. Il sera dorénavant ouvert les lundis, vendredis et samedis de 8 h à 15 h pour les citoyens de la MRC de Rivière-du-Loup.



Cet horaire d’hiver sera en vigueur jusqu’au 3 avril, moment auquel il laissera place à l’horaire estival. D’autres communications suivront sur ce dernier.



Rappelons qu’à chaque visite, il est obligatoire pour les citoyens de séparer leurs matières avant d’arriver à l’écocentre. Aussi, la devise pour cette saison est «On ne gaspille pas le bois, on le trie !». Il est donc demandé de porter une attention particulière au tri du bois, afin d’optimiser le recyclage et la valorisation de cette ressource précieuse.



Pour avoir toutes les informations sur l’emplacement des écocentres, les horaires et la liste des matières acceptées et refusées, il faut consulter le site web de Co-éco au www.co-eco.org.