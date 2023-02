Le chantier de Medway freiné par de la terre contaminée

Des analyses de sol menées par une firme indépendante au chantier du Complexe santé Rivière-du-Loup du Groupe Medway ont révélé une contamination non-conforme aux normes sur une petite partie du site à la fin du mois de janvier.

«Le sol contaminé sera retiré au cours de la prochaine semaine, et ce, conformément à la réglementation du ministère de l’Environnement», indique la porte-parole de l'entreprise Clémence Beaulieu Gendron.

Pour s’assurer que les travaux soient réalisés en respect des règles et que le terrain soit conforme aux normes environnementales pour un usage résidentiel, une expertise additionnelle a été demandée. Cette intervention ne représente aucun risque pour la santé.

Les travaux d’excavation se poursuivront dès lundi, comme prévu, et l’échéancier global du projet est toujours respecté, assure une porte-parole pour Medway.

En juin 2015, la Ville de Rivière-du-Loup avait obtenu un montant de 68 000 $ en provenance du programme ClimatSol du gouvernement du Québec afin de décontaminer les terrains du Domaine Kogan. Plus importante que prévu, la décontamination a nécessité un investissement total de 461 000 $ et une deuxième phase a été menée à l’automne 2019.

Ces terrains correspondent à l’endroit où la Maison des ainés a été érigé, près du chantier du Groupe Medway. Le secteur du 5, rue Sainte-Anne, était occupé jusqu’en 2011 par l’usine de textile Calko, ravagée par un incendie, et il a ensuite été cédé à la Ville de Rivière-du-Loup. Avant Poitras meubles et design, une quincaillerie et une entreprise de transport ont occupé les locaux situés au 35, rue Saint-Louis, maintenant démolis.