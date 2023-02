Un événement pour promouvoir le Québec à pied

Chaque midi du 20 au 24 février les Québécois pourront assister gratuitement à la première édition de «Découvre le Québec à 3 km/h : Ça marche!», un événement pour promouvoir la rando communautaire sur le Chemin du Québec, l’unique chemin de rando communautaire en Amérique.

Des représentants du milieu du tourisme viendront partager des informations concernant l’étendue du tracé dans leur région respective. Ils parleront de leurs communautés (hameaux, villages, municipalités) où sillonne le chemin. Ils feront découvrir les bijoux ou légendes peu connus. Il sera aussi question d’histoire, patrimoine et culture à découvrir en rando à 3 km/h.

De plus, une demi-douzaine de marcheurs ayant vécu l’expérience sur le Chemin du Québec, viendront témoigner de leur aventure de 120 à 1200 km. Ils partageront leurs coups de cœur, leurs joies et leurs rencontres exceptionnelles que leur a procurés le chemin. Cet événement gratuit sera animé par le journaliste et passionné de rando Pascal Auger, qui arrive justement d’un séjour de trois semaines sur le Camino Português à Compostelle en Europe.

«On ne connaît pas notre quartier, notre région ou notre pays si on ne l’a pas marché. Marcher c’est découvrir son environnement, mais aussi se découvrir comme personne», a partagé M. Auger.

Février étant le mois parfait pour préparer sa saison estivale de marche, de découvertes et de tourisme, c’est dans le confort de leur foyer que les participants sont conviés avant de chausser leurs souliers de marche et de partir à l’aventure dans les prochains mois.

Pour participer à l’événement «Découvre le Québec à 3 km/h : Ça marche !», qui aura lieu en ligne sur Facebook du 20 au 24 février 2023 à midi (18 h en France), il faut s’inscrire à l’adresse suivante : https://bit.ly/DQ3kmh. Les participants en apprendront plus sur ce qu’a à offrir chacune des régions et rencontrer les intervenants passionnés du milieu touristique et connaisseurs de leur région.