L’OBVNEBSL lance la 13e édition de son programme éducatif Écol’Eau

Le chef du Parti Québécois et député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, et le porte-parole en matière d’Habitation et député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, demandent au gouvernement de relancer le programme AccèsLogis et d’entamer dès maintenant la construction de 45 000 logements sociaux, dont 10 000 logements étudiants, dont ...