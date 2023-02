Le Domaine des Trois-Pistoles dispose d’une salle communautaire innovante

Les résidents du Domaine des Trois-Pistoles ont depuis peu accès à une nouvelle salle communautaire multifonctions dont la construction s’est terminée à la fin de l’année dernière.

Totalement rénovée, cette salle bénéficie d’améliorations technologiques, comme un support média qui permet d’optimiser l’offre d’activités telles que la gymnastique du cerveau, l’activité physique, l’offre de cours et de conférences, des visionnements et des prestations de qualité.

«Tous les jours, le Domaine des Trois-Pistoles constate à quel point la nouvelle salle offre un lieu de connexion privilégié pour nos aînés. Que ce soit par la présence du Wi-Fi qui facilite les échanges en virtuel avec les membres des familles ou bien par l’ajout d’une machine à café, la socialisation était au cœur du projet», affirme Caroline Gendreau, directrice générale du Domaine des Trois-Pistoles.

L’ensemble des travaux a pu être réalisé grâce à l’aide financière octroyée dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, du gouvernement fédéral. La salle continuera d’évoluer selon les saisons et en fonction des besoins des résidents.

«Il était primordial pour nous d’impliquer les résidents dans le projet de rénovation de la salle. Du choix de la décoration en passant par les travaux eux-mêmes, tous ont mis la main à la pâte», soutient Caroline Gendreau.

Bien implantée au cœur de sa communauté, la salle du Domaine sera ouverte au public pour y mener des activités impliquant les résidents et leurs familles qui pourront également s’y réunir pour des fêtes familiales, par exemple. Celle-ci sera évolutive selon les saisons et les besoins de résidents.

Le Domaine des Trois-Pistoles est une résidence pour personnes âgées sans but lucratif offrant de l’hébergement à des personnes âgées autonomes et semi-autonomes. Il compte 34 logements et héberge actuellement 42 résidents.